Политика Евросоюза вредна, поскольку в ней царит «военный психоз», считает государственный секретарь Министерства иностранных дел Тамаш Менцер, ответственный за двусторонние отношения.

«Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение боевых действий, там царит военный психоз. Это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу», – написал дипломат в соцсетях.

Как отметил Менцер, в глобальном масштабе сторонники мира составляют большинство, однако в трансатлантическом мире все наоборот.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания. Как отметил политик, изначально ЕС создавался для обеспечения мира в Европе и экономического процветания, однако не справляется со своими обязанностями. По мнению Орбана, дальнейшие финансовые потоки от ЕС Украине не приведут к завершению боевых действий и не помогут победить ей в конфликте с Россией.