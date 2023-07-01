Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире1 июля 2023 18:03

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер заявил о «военном психозе» в политике ЕС

Поддержка Брюсселем конфликта усугубляет кризис и угрозу, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

Политика Евросоюза вредна, поскольку в ней царит «военный психоз», считает государственный секретарь Министерства иностранных дел Тамаш Менцер, ответственный за двусторонние отношения.

«Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение боевых действий, там царит военный психоз. Это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу», – написал дипломат в соцсетях.

Как отметил Менцер, в глобальном масштабе сторонники мира составляют большинство, однако в трансатлантическом мире все наоборот.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас в Европейском союзе нет ни мира, ни процветания. Как отметил политик, изначально ЕС создавался для обеспечения мира в Европе и экономического процветания, однако не справляется со своими обязанностями. По мнению Орбана, дальнейшие финансовые потоки от ЕС Украине не приведут к завершению боевых действий и не помогут победить ей в конфликте с Россией.