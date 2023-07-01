Три человека погибли в автокатастрофе в Саратовской области

Три человека погибли в ДТП в Саратовской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Саратовской области три человека погибли в столкновении трех автомобилей, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате ДТП пять человек получили травмы. Как уточнили в управлении ГИБДД Саратовской области, на 391-м километре трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград» столкнулись ВАЗ-2110, «Газель» и Toyota Land Cruiser.

Напомним, в субботу, 1 июля, в Свердловской области пятимесячная девочка умерла в больнице после страшной аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень. В результате ДТП ребенок был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась. В отношении 19-летнего водителя Chevrolet, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».