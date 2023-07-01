Глава ЦРУ Бернс считает, что ситуация в России позволит вербовать больше агентов

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS

Нынешняя ситуация в России дает Центральному разведывательному управлению Соединенных Штатов широкие возможности для вербовки агентов, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность Центральному разведывательному управлению, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим ей пропасть», – заявил он в ходе выступления в британо-американском Фонде Дитчли.

По мнению Бернса, недовольство в российском обществе нарастает в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Напомним, ранее стало известно, что директор ЦРУ обсуждал планы возвращения Украиной потерянных территорий. Такие намерения были озвучены украинскими военными стратегами во время секретного визита Бернса в Киев.

В офисе президента Украины заявляли ранее, что Киев не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир.