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НовостиВ мире1 июля 2023 22:14

Минюст Франции пригрозил тюрьмой родителям участвующих в беспорядках 13-14-летний детей

Также родителей подростков, участвующих в беспорядках, могут оштрафовать на 30 тысяч евро
Мария ПАВЛОВА
Минюст Парижа пригрозил штрафами и тюрьмой родителям участвующих в беспорядках детей.

Минюст Парижа пригрозил штрафами и тюрьмой родителям участвующих в беспорядках детей.

Фото: REUTERS

Родители 13-14-летний подростков, которые участвуют в ночных беспорядках во Франции, могут оказаться в тюрьме. Об этом заявил глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти в субботу 1 июня. Также министр напомнил, что родители участвующих в беспорядках детей могут быть оштрафованы на крупную сумму.

«Мне кажется важным напомнить, что родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро», - сказал глава французского Минюста во время пресс-конференции.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции 28 июня. Причиной протестов стало убийство 17-летнего подростка по имени Наэль, который отказался подчиниться требованиям полицейских.

Волнения, охватившие страну, стали благодатной почвой для мародеров, выходящих на улицы с целью организованного грабежа магазинов.

С начала беспорядков во Франции задержано около 2,4 тыс. человек. Огонь и хаос на улицах, тысячи протестующих задержаны: что известно о масштабном бунте во Франции, читайте здесь на KP.RU.