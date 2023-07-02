В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве прозвучала серия взрывов. Фото: REUTERS

В Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на 2 июля. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». По предварительной информации, взрывы были вызваны срабатыванием систем ПВО, уточняет издание.

Ранее, согласно данным официального ресурса оповещения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Кроме того, тревога была объявлена в ряде областей Украины – Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях и в подконтрольных киевским властям регионах Херсонской и Запорожской областей.

По состоянию на три часа воскресенья 2 июля режим воздушной тревоги был объявлен на территории Киевской области и в самой украинской столице, в остальных регионах он был отменен.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в субботу обстреляли город Токмак Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и один был ранен. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов.

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