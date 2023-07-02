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НовостиПолитика2 июля 2023 1:56

Пушилин: план Зеленского о дипломатическом урегулировании конфликта пускает пыль в глаза Запада

Врио главы ДНР напомнил, что новые российские регионы являются неотъемлемой частью РФ
Мария ПАВЛОВА
Пушилин прокомментировал высказывания Зеленского об условиях мирных переговоров с Россией.

Пушилин прокомментировал высказывания Зеленского об условиях мирных переговоров с Россией.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Президент Украины Владимир Зеленский пускает пыль в глаза западным партнерам, предлагая свой план дипломатического урегулирования конфликта. Такое мнение высказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», - цитирует Пушилина ТАСС.

Денис Пушилин подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Крым, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.

Напомним, президент республики Владимир Зеленский заявил, что власти Украины будут готовы вступить в переговоры с Россией только в случае выхода ее вооруженных сил на границы 1991 года.

Тем временем американская журналистка Натали Моррис отметила, что заявления Зеленского о заботе о гражданах Украины не сходятся с его реальными действиями. Моррис считает, что Зеленский давно бы мог начать мирные переговоры с Россией, если бы действительно переживал за свой народ.