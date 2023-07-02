Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи "Старлинк". Фото: Александр КОЦ

Артиллерия российской группировки «Юг» уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает в воскресенье 2 июля РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Сообщается, что станция была уничтожена на Артемовском направлении. Также из строя выведен пункт управления беспилотниками ВСУ.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты», - сказал собеседник агентству.

Тем временем Российские танкисты 48 часов уничтожают украинские бронегруппы под Соледаром.

Ранее сообщалось, что российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ производства США. Также с помощью боеприпасов «Ланцет» оказались уничтожены две станции контрбатарейной борьбы.

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