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НовостиПолитика2 июля 2023 3:09

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink

Также уничтожен пункт управления дронами
Мария ПАВЛОВА
Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи "Старлинк".

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи "Старлинк".

Фото: Александр КОЦ

Артиллерия российской группировки «Юг» уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает в воскресенье 2 июля РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Сообщается, что станция была уничтожена на Артемовском направлении. Также из строя выведен пункт управления беспилотниками ВСУ.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты», - сказал собеседник агентству.

Тем временем Российские танкисты 48 часов уничтожают украинские бронегруппы под Соледаром.

Ранее сообщалось, что российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ производства США. Также с помощью боеприпасов «Ланцет» оказались уничтожены две станции контрбатарейной борьбы.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.