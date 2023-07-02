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НовостиПолитика2 июля 2023 3:44

В Одессе 90 процентов из проверенных прокуратурой бомбоубежищ непригодны или ограниченно годны

Прокуратура Одессы начала расследование в отношении ответственных за бомбоубежища чиновников
Мария ПАВЛОВА
В Одессе проверили бомбоубежища, годными признали только 10 процентов.

В Одессе проверили бомбоубежища, годными признали только 10 процентов.

Фото: REUTERS

Только 10 процентов из проверенных бомбоубежищ в Приморском районе Одессы признаны годными к эксплуатации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, который получил информацию от военной администрации Одесской области.

Сообщается, что на оборудование и ремонт проверенных бомбоубежищ была выделена сумма, эквивалентная 478 миллионов рублей. Тем не менее 90 процентов из них признаны негодными к эксплуатации или ограниченно годными. Среди нарушений – отсутствие входных дверей, вентиляции, продовольствия, воды и медикаментов.

Антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование в отношении ответственных за содержание бомбоубежищ одесских чиновников.

Ранее сообщалось, что в Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Киеве в ночь на 2 июля.

Тем временем в США раскрыли «секретный план» Киева. Чего мечтает добиться Украина, читайте здесь на KP.RU.