Жэньминь Жибао: Евросоюз будет «расплачиваться» за действия НАТО в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провокации НАТО, направленные против России, могут обернуться проблемой для Евросоюза и всего мира. Такое мнение выразил обозреватель китайского издания "Жэньминь Жибао" Сюй Хайюнь.

— Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, — говорится в публикации.

Помимо этого автор утверждает, что действия НАТО постепенно усугубляют социальные, политические, расовые и культурные проблемы во всей Европе. По мнению Сюй Хайюня, ЕС будет расплачиваться за своеволие Североатлантического альянса.

Такое мнение китайский эксперт выразил после учений Air Defender 23, которые он посчитал провокацией в адрес России.

Ранее в российском МИД заявили, что втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что именно с подачи Запада, Киев и перестал вести диалог с Москвой.