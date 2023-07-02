Рогов: возврат Украины к границам 1991 года — пребывание в одном государстве с РФ Фото: REUTERS

Инициатива Владимира Зеленского о возврате Украины к границам 1991 года может означать только восстановление единого государства с Россией. Только в таком контексте это может обсуждаться. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

— Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы, — подчеркнул Рогов.

Помимо этого Рогов уверен, что президент Украины на самом деле не хочет никакого мирного урегулирования конфликта. Рогов считает, что в любом варианте дипломатического решения, его правлению придет конец, поэтому он будет делать все, чтобы конфликт продолжался.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что план Зеленского о мирном урегулировании нужен только чтобы «пустить пыль в глаза» Западу. Также он добавил, что новые регионы Российской Федерации уже стали неотъемлемой частью страны.