Хранитель фондов музея Мариуполя: ВСУ вывезли часть экспонатов при бегстве из города Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины во время бегства из Мариуполя вывезли часть экспонатов Мариупольского краеведческого музея, среди которых была редкая Библия XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга. Об этом рассказали РИА Новости со слов хранителя фондов музея города Андрея Ладкина.

— Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала, — подчеркнул Ладкин.

При этом он добавил, что экспонаты не пострадали при пожаре весной 2022 года, а на одном из окон музея была выломана решетка. Если бы экспонаты сгорели, они бы остались внутри в сгоревшем виде.

Ладкин рассказал, что украинским военным не удалось вскрыть один из сейфов, где хранилось холодное оружие. Оно пострадало от пожара, но хранитель фондов музея Мариуполя заверил, что его отреставрируют и люди смогут на него посмотреть.

Он также выразил надежду, что украденные экспонаты музея «где-то всплывут» и вернутся обратно.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что город восстановят за три года, а сейчас ремонт и строительство ведутся на почти двух тысячах объектов.