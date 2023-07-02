Rebelion: Вашингтон хочет любыми способами захватить венесуэльскую нефть Фото: REUTERS

Соединенные Штаты хотят любыми способами захватить нефтяные месторождения Венесуэлы. Такое предположение сделал обозреватель издания Rebelion Эдельберто Лопес Бланч, добавив, что Вашингтон не устраивает контроль над ними властей страны.

— Такая «независимость», конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счет них, — говорится в публикации.

Обозреватель также вспомнил слова вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, который заявил, что санкции Вашингтона направлены на «захват нефтяных месторождений в стране».

Помимо этого аргументом подобного желания Америки можно считать слова экс-президента США Дональда Трампа, который считал, что в конце его правления Венесуэла была на грани краха, что могло позволить «захватить страну и получить всю их нефть».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хочет присоединиться к БРИКС. Участие страны уже поддержал президент Бразилии.