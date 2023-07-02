Экс-советник Трампа Стоун: беспрепятственная иммиграция — причина кризиса во Франции Фото: REUTERS

Бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что массовые беспорядки во Франции стали следствием плохой миграционной политики Парижа. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

— Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну, — говорится в публикации.

Напомним, что массовые беспорядки во Франции начались после убийства полицейскими подростка в пригороде Парижа. Уже более 2,4 тысячи человек были задержаны в ходе беспорядков.

За время протестов людей уже подожгли строящийся Центр водной подготовки Олимпийских игр. Огонь позже перекинулся на близлежащий автобусный парк, где сгорело 12 машин. В большинстве городов Франции отменены массовые мероприятия.

Радикалы начали грабить магазины, в том числе они «вынесли» арсенал оружия, заполучив семь автоматов.