Newsweek: Россия узнала, что у Запада заканчиваются ПЗРК Stinger для ВСУ

Newsweek: Россия знает, что у Запада заканчиваются ПЗРК Stinger для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У западных стран практически не осталось переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для украинских войск, что серьезно бьет по боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Newsweek.

«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», - приводит издание словам военного эксперта Аллана Орра.

Отмечается, что отсутствие ПЗРК затруднило наступление украинских войск, поскольку без контроля воздушного пространства ВСУ не в состоянии преодолеть российские минные заградительные поля, а также противостоять артиллерии.

Кроме того, сообщается, что для наращивания производства Stinger, Вашингтону необходимо привлекать инженеров, которым уже за 70.

Орра заявил, что если ранее ВСУ при помощи Stinger могли удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление украинских войск по всем фронтам.

Напомним, главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный накануне заявил, что украинские войска на земле становятся легкой мишенью для российских истребителей Су-35. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов альянса уже опустошены, призвав к немедленному их восстановлению.