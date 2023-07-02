«Пропитана завистью»: в США заявили о новой версии украинской государственности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая версия украинской государственности, которая отрицает любую связь с Россией, начинает захватывать международное сообщество. Об этом пишет The American Conservative.

«В то время как история любого народа так или иначе не лишена домыслов, постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью», - сказано в публикации.

Отмечается, что западные издания активно подхватывают все темы, которые связаны с «историей» Украины, а журнал Ukrainian Magazine заявляет, что «украинские цивилизации восходят к 4800 году до нашей эры» и «Украина имеет тысячелетнюю историю отношений с Западной Европой».

В статье говорится о том, что несмотря на сочувствие к жителям страны, на территории которого на данный происходит вооруженный конфликт, вымарывания истории быть не должно. Автор публикации относит это к таким попыткам, как переименование России в Московию или объявление украинцем художника Казимира Малевича, который является поляком по происхождению.

По словам автора, такая ситуация уже давно складывается на Украине и постепенно начинает захватывать весь мир.

Напомним на сайте офиса украинского президента появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию, а вместо термина «русский» использовать «московский». Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с просьбой проработать такую возможность, поскольку петиция набрала свыше 25 тысяч голосов.