Четыре человека погибли и десятки пострадали при стрельбе в Балтиморе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере четыре человека погибли и 25 пострадали в результате стрельбы, которая произошла в городе Балтимор американского штата Мэриленд. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает BNO News, перестрелка произошла ночью на вечеринке, где собралось свыше 100 человек.

Очевидцы заявили, что люди пришли на ежегодное празднование под названием «Бруклинский день». Один из свидетелей сообщил, что слышал около 30 выстрелов.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и бригады скорой помощи. На данный момент причины стрельбы, а также точное количество жертв не сообщаются.

Напомним, всего несколько дней назад, 25 июня, двое человек погибли и около 15 человек пострадали при стрельбе на уличной вечеринке. Как сообщалось вечеринка была организована через социальные сети. Правоохранители несколько раз разгоняла вечеринку, но её участники собирались снова уже в другом месте.