Экс-кандидат в президенты Земмур: Франция находится на пороге гражданской войны Фото: REUTERS

Происходящие массовые беспорядки во Франции могут быть началом гражданской, расовой и этнической войны. Такое заявление сделал бывший кандидат в президенты Эрик Земмур в эфире канала Europe-1.

— Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас, — заявил Земмур.

При этом он считает, что причиной всего происходящего стала миграционная политика Франции, а также чрезмерное давление на полицейских. Сейчас им приказывают не вступать в бой, поскольку это может привести к жертвам и сделать беспорядки еще более неконтролируемыми.

Напомним, что массовые беспорядки во Франции начались после убийства 17-летнего подростка полицейскими. Во многих городах страны были отменены массовые мероприятия, а с начала волнений полиция задержала уже более 2,4 тысячи человек.