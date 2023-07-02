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НовостиОбщество2 июля 2023 8:31

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани увеличилась до 6,5 км

Время ожидания составит до трех часов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани увеличилась до 6,5 км. Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани увеличилась до 6,5 км. Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, по состоянию на 08:00 мск воскресенья, 2 июля, выросла до 6,5 км. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км», - написал глава ведомства в своем Telegram-канале, уточнив, что время ожидания составит до трех часов.

Напомним, ранее он заявил, что перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани скопилась пятикилометровая пробка, а машины должны ждать досмотр свыше двух часов. Министр заявил, что в данный момент принимаются все необходимые меры для увеличения пропускной способности контрольных пунктов, среди прочего был увеличен штат сотрудников, а также усилен контроль за их работой.