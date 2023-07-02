Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани увеличилась до 6,5 км. Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом, образовавшаяся со стороны Краснодарского края, по состоянию на 08:00 мск воскресенья, 2 июля, выросла до 6,5 км. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км», - написал глава ведомства в своем Telegram-канале, уточнив, что время ожидания составит до трех часов.

Напомним, ранее он заявил, что перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани скопилась пятикилометровая пробка, а машины должны ждать досмотр свыше двух часов. Министр заявил, что в данный момент принимаются все необходимые меры для увеличения пропускной способности контрольных пунктов, среди прочего был увеличен штат сотрудников, а также усилен контроль за их работой.