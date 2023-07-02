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НовостиПолитика2 июля 2023 8:58

Опубликовано видео из захваченного российскими военными у ВСУ французского танка AMX

Военкор Руденко показал видео захваченного французского танка AMX
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военкор Руденко показал видео захваченного французского колесного танка AMX

Военкор Руденко показал видео захваченного французского колесного танка AMX

Фото: REUTERS

Российские военные захватили поставленный украинской армии французский колесный танк AMX. Такое заявление сделал военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале

В беседе с корреспондентом один из военных сообщил, что украинские войска бросили танк на обочине, когда спасались бегством из населенного пункта Новодонецкое, где на данный момент идут тяжелые бои.

«Не по зубам французским колесам русская земля», - сказал российский военкор.

Руденко выразил уверенность, что захваченный танк будет использоваться против украинской армии.

Напомним, 19 июня этого года российские военнослужащие захватили французский колесный танк AMX-10RC, который также был передан украинской армии. Все произошло на окраинах Новодонецкого, а кроме французского танка там было также свыше 50 единиц обездвиженной техники ВСУ.