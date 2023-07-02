Анисина сделала неожиданное заявление о Джигурде на фоне слухов о разводе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока интернет-пространство полнится слухами о разводе Марины Анисиной и Никиты Джигурды, она решила пролить свет на свое внутреннее состояние. В своем личном блоге она опубликовала совместное фото с возлюбленным и рассказала о том, насколько счастлива.

Под фотографией она написала: «Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым. Люблю тебя, Никитос!», а в комментариях поклонники отметили, что их пара невероятно эффектная.

Помимо этого она одарила эпитетами по поводу своих чувств и ощущений, когда находится рядом с любимым человеком, фактически дав ответ тем, кто после частых появлений Никиты Джигурды в компании экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой, начал сомневаться в дальнейшей судьбе супругов.

Буквально недавно ей пришлось опровергать и слухи о том, что она покинула Россию, а сделала она это также опубликовав фото с одного из московских мероприятий, где она была в компании мужа и Эльмана Пашаева, которого Анисина назвала своим другом.

Ранее она в своем блоге опубликовала видео, на котором Джигурда отправившись на Донбасс, в окружении военных производит выстрелы. Сам же артист подчеркивал, что его барабанные перепонки закалены, поэтому и не бояться громких звуков.