Израиль закупит у США 25 истребителей F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Израиля сообщило, что намерено закупить у Вашингтона 25 истребителей F-35.

«Израильское министерство обороны и Армия обороны Израиля приобретет третью эскадрилью... F-35: 25 самолетов... производства Lockheed Martin», - сказано в заявлении израильского военного ведомства, которое было опубликовано в соцсетях.

Минобороны Израиля оценивает данную сделку в примерно 3 млрд долларов, а финансирование обеспечивается американскими фондами помощи.

Уточняется также, что совместно с этим приобретением у Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля будет 75 стелс - самолетов.

Напомним, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленное Украине западными странами вооружение уже было замечено около израильских границ, назвав это одной из причин, по которой страна воздерживается от военной помощи Киеву.