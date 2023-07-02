ЧВК «Вагнер» получила 858 миллиардов рублей по госконтрактам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основанная Евгением Пригожиным ЧВК «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 миллиардов рублей. Об этом рассказал в эфире программы «Вести недели» ведущий Дмитрий Киселев.

— Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, — подчеркнул Киселев.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказывал, что всего за год Евгений Пригожин и руководство ЧВК «Вагнер» заработали 80 миллиардов рублей от государства. Российский лидер заявил, что теперь будет проводиться проверка, которая покажет, куда именно тратились деньги.

Также Путин отметил, что «вагнеровцы» полностью содержались на средства государственного бюджета и средств Министерства обороны.