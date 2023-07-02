Король зулусов госпитализирован с подозрением на отравление Фото: Кадр видео

Король зулусов 48-летней Мисузул КаЗвелитини, вступивший на престол менее года назад в результате ожесточенной борьбы, был экстренно госпитализирован с подозрением на отравление. Об этом в воскресенье, 2 июля, в официальном коммюнике заявил глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези.

Как сообщил глава администрации королевской семьи, внезапно скончался находящийся в гостях советник монарха Ксаба, а самочувствие КаЗвелитини также ухудшилось, и он обратился за к врачам в Королевство Эсватини.

«Король не стал лечиться в ЮАР на том основании, что оба его родителя лечились в Южно-Африканской Республике и впоследствии умерли», - сказано в коммюнике.

КаЗвелитини вступил на престол в октябре прошлого года после смерти его отца. Тогда за престол развернулась борьба, так как на трон претендовали и другие члены семьи.

Король зулусов Гудвилл Звелитини умер в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в марте 2021 года на 72-м году жизни в больнице, где лечился от диабета. У него было 28 детей, а также шесть жен.