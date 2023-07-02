Медведев сравнил Украину с несуществующей Землей Санникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину основанной Землей Санникова, которой не существует.

«Украинская хунта все время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным», - заявил политик в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, такая «Земля Санникова» существовала недолго, а позже «исчезла с карты». «Нету такой земли», - отмечает зампред Совбеза РФ.

Напомним, накануне The American Conservative заявила о новой версии украинской государственности, которая отрицает любую связь с Россией. Как заявляет издание, такая «пропитана завистью» версия государственности начинает захватывать международное сообщество.