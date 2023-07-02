Путин поздравил с профессиональным праздником работников морского и речного флота Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 2 июля, поздравил с профессиональным праздником работников морского и речного флота Российской Федерации. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил высокий профессионализм моряков и речников, заявив, что сейчас данная отрасль развивается и уверенно набирает темпы. «Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны», - сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также указал, что на данный момент в этой сфере наращиваются пассажирские и грузовые перевозки. Кроме того, российский лидер заявил и об улучшении логистической инфраструктуры.

«Впереди у вас - серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров», - отметил президент.

День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года в первое воскресенье июля.