Вандалы напали на посольство Белоруссии в Гааге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вандалы в ночь на воскресенье, 2 июля, напали на белорусское посольство в Гааге. В дипмиссии были выбиты стекла, а стены расписаны граффити.

Как передает РИА Новости, неизвестные напали на белорусское посольство в Гааге, расписав стены здания черными и красными граффити, а также выбив стекла в нескольких окнах.

Сообщается, что на данный момент сотрудники дипмиссии отмывают стены здания посольства от граффити. Как заявил агентству один из сотрудников, правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого, и теперь ведется расследование.

Посольство Белоруссии в Нидерландах от официального комментария отказалось.

Напомним, в начале недели, 27 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусских оппозиционеров, которые находятся за границей на фоне событий в России показать своим западным партнерам результаты своей «работы», реализовав «сценарий вооруженного мятежа». Как отметил белорусский лидер, произошел «фальстарт».