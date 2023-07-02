Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Народна артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которая была доставлена в одну из московских клиник 5 июня 2023 года, переведена из больницы в реабилитационный центр. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщила ее дочь Ольга Шукшина, отметив, что в состоянии ее матери наблюдается положительная динамика.

«Лидия Николаевна была выписана из больницы, но не в домашние условия, а в реабилитационный центр. С таким диагнозом важна длительная реабилитация, восстановление двигательных функций», - приводит ТАСС заявление дочери.

Ольга Шукшина уточнила, что артистка находится уже четвертый день находится в частном реабилитационном центре на территории Москвы. «Требуется время, кропотливое внимание», - отметила она.

Напомним, 5 июня 2023 года 84-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. Тогда ее дочь в беседе с KP.RU сообщила, что мать находится на плановом обследовании в одном из лучших медицинских центров столицы.