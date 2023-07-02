«Петра I на них не хватает»: Путин осудил сожжение Корана в Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Дербент посетил одну из мечетей, где прокомментировал сожжение Корана в Швеции. Российский лидер вспомнил Петра I, который вел Северную войну со Шведским королевством.

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает!», - заявил российский президент при выходе из мечети.

Напомним, активисты в Швеции решили провести акцию с сожжением Корана около мечети в Стокгольме, получив на это разрешение от местных правоохранительных органов. При этом 37-летний беженец из Ирака Салван Момика, сжегший священную книгу, заявил о желании повторить акцию, а также сжечь и флаг своей страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, однако законным. При этом Евросоюз осудил произошедшие, заявив, что такая акция является оскорбительным актом, но при этом также заявили, что выступает за свободу выражения мнений.