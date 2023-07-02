Звезда «Криминального таланта» Анна Назарьева рассказала о трагедии, перевернувшей ее жизнь

Звезда «Криминального таланта» Анна Назарьева рассказала о смерти мужа от рака Фото: кадр из фильма

Звезда фильма «Криминальный талант» Анна Назарьева поделилась тем, что полностью перевернуло ее жизнь. После смерти ее мужа Александра Полынникова она буквально не может найти себя. Этим она поделилась на шоу «Секрет на миллион».

Несмотря на то, что многие люди не верили в счастливый брак пары из-за 28-летней разницы в возрасте, они прожили вместе целых 34 года. Они познакомились еще на съемках фильма «Танцплощадка», где Полнынников работал кинооператором, а юная Анна, несмотря на 16-летний возраст, уже снималась в киноленте.

Спустя три года после судьбоносного знакомства, Александр сделал возлюбленной предложение, и они сыграли свадьбу. Внушительная разница в возрасте не стала камнем преткновения в любовной истории пары, между ними были искренние чувства.

Именно поэтому, новость об онкологическом заболевании супруга Анна Назарьева приняла очень близко к сердцу. Они вместе пытались бороться с раком, но спустя почти два года, болезнь все же победила и Александра Полынникова не стало.

После этой трагедии Назарьева перестала работать, поскольку у нее не хватало сил. Она не исключает, что вернется к съемкам, но сейчас она не готова к этом.

— Пока время не лечит. Пока я не чувствую этого. Можно привыкать учиться быть одной, но пока этого нет, — призналась с сожалением актриса.

Ранее KP.RU рассказывал о смерти Александра Полынникова, который был оператором фильмов «Приключения Электроника», «Кармелита» и многих других известных кинолент. Он ушел из жизни в 81 год, после длительной борьбы с онкологией. Это произошло восьмого сентября 2022 года.