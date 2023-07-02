Вучич заявил, что Украина готовит новые попытки атак в преддверии саммита НАТО Фото: REUTERS

Киев планирует организовать новые попытки атак в рамках наступления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, а в это же время премьер непризнанного Косово Альбин Курти также хочет организовать новое нападение на сербов. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

— Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях - одно в направлении Артемовска, а другое, гораздо более значительное - в сторону Энергодара и Мелитополя, — заявил Вучич.

Он предположил, что у ВСУ есть несколько десятков бригад, но при этом по мнению Вучича, это может пройти для них с огромным количеством потерь. После этого глава Сербии ожидает, что террор Косово тоже станет еще сильнее.

Также Вучич считает, что Украина попытками новых атак хочет получить «билет для вступления в НАТО» и рассчитывает, что эти атаки могут изменить ход всего конфликта.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях. Всего противник предпринял девять попыток атак, но ни одна из них не увенчалась успехом. Противник понес большие потери в живой силе и технике.