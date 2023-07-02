Экс-советник Кучмы Соскин посоветовал украинцам покинуть страну Фото: REUTERS

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рекомендовал украинским жителям покинуть страну этим летом, не дожидаясь обострения конфликта.

«Ничего хорошего не будет. Сейчас лето - адаптируйтесь. Лето быстро пробежит - осень страшная будет», - заявил бывший советник украинского лидера.

Кроме того, Соскин посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией.

Напомним, ранее Соскин заявил, что украинские власти в отчаянной попытке заполнить потери войск в личном составе стали похищать людей на улице, принудительно отправляя их в армию. По словам бывшего советника украинского лидера, Зеленский устроил «сафари» на украинцев, которых похищают целыми автобусами.