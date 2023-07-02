Глава МВД Польши Каминьский: границу Польши с Белоруссией усилят 500 полицейских

Границу Польши с Белоруссией усилят 500 полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил об усилении границы с Белоруссией. Туда будет направлено дополнительно 500 сотрудников полиции.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции», - написал глава МВД Польши в Twitter.

Он уточнил, что это будут полицейские из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики.

Каминьский также напомнил, что в настоящее время польско-белорусскую границу охраняют 5 тысяч пограничников и 2 тысячи солдат.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что власти страны приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия туда сил ЧВК «Вагнер».

Сайт KP.RU ранее писал, что в апреле этого года в Польше начались работы по строительству электронного заграждения на границе с Россией. Сообщалось, что оно будет состоять из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и другого оборудования, которое будет обеспечивать полный контроль всего, что происходит на границе. Работы должны завершиться к осени 2023 года.