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НовостиПроисшествия2 июля 2023 12:47

Житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь религиозные книги в мечети

Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Екатерина КОСОБОКОВА
Материалы против жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося сжечь религиозные книги, передали следователям

Материалы против жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося сжечь религиозные книги, передали следователям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) пытался сжечь религиозные книги в мечети. В настоящее время он задержан. Об этом в воскресенье, 2 июля, проинформировало Духовное управление мусульман (ДУМ) региона.

«В мечети сельского поселения Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия», - сказано в заявлении ДУМ.

В управлении уточнили, что материалы в отношении мужчины, попытавшегося сжечь религиозную литературу, передали следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ДУМ также добавили, что поджигатель был пьян. Предположительно, у него есть проблемы с психикой, свое поведение мужчина объяснил тем, что действовал согласно указаниям «внутреннего голоса».

Ранее сайт KP.RU писал о задержании мужчины, который сжег Коран напротив мечети в Волгограде. Тогда мужчина признался, что работал по указаниям Службы безопасности Украины, заявив, что целью его действий было разжигание розни «между христианами и мусульманами».

Недавно президент России Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции. Глава государства заявил, что «Петра I на них не хватает!».