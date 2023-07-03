Видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3М опубликовало Минобороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3М Западного военного округа (ЗВО), который в зоне специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российской армии.

Разведчики проверяют происходящие, поднимая квадрокоптер и называя стационарные цели, такие как буксируемая техника, орудие и другое, что смогли обнаружить накануне. Позже передают координаты танкистам.

После этого пара Т-72Б3М выдвигается из укрытия, а позже другие танки выезжают на позицию для того, чтобы открыть огонь прямой наводкой. В трех километрах в овраге, на кромке открытого поля замечена подозрительная активность.

Первые смогли ликвидировать вражеских саперов, планировавших заминировать овраг, а вторые уничтожили две плановые стационарные цели. «Цели и задачи разнообразные. Тактика так же – разнообразная. Есть вновь выявленные цели, есть плановые. Работаем как прямой наводкой, работаем с закрытых огневых позиций», - заявил командир танковой роты Максим.

Напомним, накануне российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины MRAP и HMMWV украинских войск производства США.