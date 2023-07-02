Глава МИД Австрии сообщил о принятии мер для защиты российских учреждений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрия в связи с попыткой мятежа частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» приняла меры для обеспечения безопасности российских, а также украинских учреждений на территории страны. Такое заявление в воскресенье, 2 июля, сделал министр иностранных дел республики Александер Шалленберг.

«Речь идет о принятии соответствующих мер, чтобы защитить украинские и российские учреждения здесь в Австрии. Мы как страна, принимающая международные представительства, обязаны это делать», - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу ORF.

Шалленберг заявил, что австрийское правительство обязано заботиться о сохранении стабильности, «когда самый большой сосед Европы переживает мятеж».

Как писал сат KP.RU, глава МИД Австрии в ходе интервью отметил, что Россия останется географически крупнейшим соседом в Европе, а также «остается частью европейской истории и культуры».