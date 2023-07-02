На Украине заявили о планах получить еще 1 млрд долларов от МВФ до конца 2023 года Фото: REUTERS

Киев собирается получить до конца текущего года еще примерно 1 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление в воскресенье, 2 июля, сделал советник украинского президента Олег Устенко.

По его словам, программа помощи Киеву от МВФ составляет около 15 млрд долларов и рассчитана на четыре года. В первый год Украина должна получить до 5 млрд долларов.

«Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата. Сейчас еще около 1 млрд долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ», - приводит слова советника украинского президента телеканал «Рада».

Напомним, пару дней назад, 30 июня, МВФ спрогнозировал, что государственный долг Украины будет расти в ближайшие два года, составив 100,7% ВВП к 2025 году.