Ученый назвал возможную причину взрыва на батискафе «Титан»

Доцент Грэм-Джонс назвал микротрещины возможной причиной трагедии на батискафе «Титан» Фото: REUTERS

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс назвал возможную причину взрыва на батискафе «Титан». По его мнению, к случившемуся могли привести микротрещины в корпусе подводного аппарата.

«Каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику», образовывались крошечные трещины», - рассказал ученый изданию The Independent.

Он добавил, что сначала трещины были незаметными, но в критический момент они быстро увеличились в размерах, что и могло привести к трагедии.

Грэм-Джонс также считает, что взрыву также могла поспособствовать конструкция батискафа, а именно тот факт, что аппарат был удлиненной формы.

О том, что подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане, стало известно 19 июня.

В четверг, 22 июня, на дне Атлантического океана были найдены обломки, после их осмотра члены поисково-спасательной группы пришли к выводу, что это внешние части батискафа «Титан». Позже компания-оператор подводного аппарата официально подтвердила гибель всего экипажа батискафа.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, какие есть версии о причинах взрыва на батискафе «Титан».