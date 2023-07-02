«Дышать полной грудью не получается»: Николай Дроздов после перелома ребер столкнулся с серьезными осложнениями

«Дышать полной грудью не получается»: Николай Дроздов после перелома ребер Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Телеведущий Николай Дроздов рассказал, что страдает от осложнений после перелома семи ребер, отметив, что теперь с трудом говорит и дышит.

«Я не могу и полноценно дышать. Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу! А я же люблю петь, но пока об этом остается только мечтать», - приводит mk.ru слова ведущего программы «В мире животных».

Как заявил Дроздов, он до сих пор должен ходить с катетером, а воспаление левого легкого так и не прошло. Телеведущий рассказал также, что находится под пристальным наблюдением врачей, которые сообщили ему, что перелом был сложный и необходимо время для восстановления.

«Медики мне предложили специальный комплекс упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание. Я начинаю их постепенно осваивать. Но это только начало работы», - сообщил телеведущий.

Напомним, после перелома ребер Дроздов оказался в реанимации, а позже передвигался при помощи помощью специальных палок, используемых для скандинавской ходьбы.