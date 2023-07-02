"Не только кошки и портреты": В сети вспомнили еще одну картину, созданную при участии Путина

Журналисты опубликовали фото картины, написанной при участии Путина в 2009 году. Фото: скриншот телеканала "Россия 1"

Журналисты кремлевского пула напомнили, что президент России Владимир Путин рисует не только кошек и портреты. Они опубликовали фотографию картины под названием «Узор», которая была создана при участии российского лидера еще в 2009 году.

На полотне с автографом главы государства изображено желтое окно избы с синим инеем, украшенное полотенцем из домотканого холста.

Картина была написана, когда Путин занимал должность главы правительства РФ. Ее продали в ходе благотворительного аукциона, который прошел в 2009 году Санкт-Петербурге. Стоимость полотна составила 37 миллионов рублей.

Напомним, недавно во время участия в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» Путин нарисовал на интерактивной доске необычную человеческую голову. Он решил сделать это после того, как ему напомнили о его легендарном рисунке «кошки, вид сзади» 10 лет назад, изображенном на сенсорной панели.