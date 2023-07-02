ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили из-за легкой брони Фото: REUTERS

Военные украинской армии раскритиковали переданные Парижем бронеавтомобили AMX-10 RC за легкую броню. Об этом пишет France Press.

«Используются для огневой поддержки из-за легкой брони. Вооружение у них хорошее, их приборы наблюдения хорошие. Но, увы, именно легкая броня делает их непригодным», - заявил командующий одним из батальонов украинских войск с позывным Спартанец.

Украинский военный также сообщил о случае, когда весь экипаж бронеавтомобиля из четырех человек погиб при артобстреле

«Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал», - сообщил он.

Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что российские войска захватили поставленный украинской армии французский колесный танк AMX, а незадолго до этого, 19 июня, Вооруженные силы (ВС) России также захватили французский колесный танк AMX-10RC, который был передан Киеву.