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НовостиПроисшествия2 июля 2023 14:28

Губернатор Кондратьев о ЧП Приморско-Ахтарском районе: Жертв и пострадавших нет

Также не повреждены жилые дома и инфраструктура
Екатерина КОСОБОКОВА
Губернатор Кондратьев о ЧП Приморско-Ахтарском районе: жертв и пострадавших нет

Губернатор Кондратьев о ЧП Приморско-Ахтарском районе: жертв и пострадавших нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал инцидент в Приморско-Ахтарском районе. По его словам, из людей никто не пострадал, также не получили повреждения жилые дома и инфраструктура.

«По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. Жертв и пострадавших нет», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале 2 июля.

Глава Кубани добавил, что находится в постоянном взаимодействии с руководством района. В настоящее время все детали и причины инцидента уточняются.