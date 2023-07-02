Губернатор Кондратьев о ЧП Приморско-Ахтарском районе: жертв и пострадавших нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал инцидент в Приморско-Ахтарском районе. По его словам, из людей никто не пострадал, также не получили повреждения жилые дома и инфраструктура.

«По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. Жертв и пострадавших нет», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале 2 июля.

Глава Кубани добавил, что находится в постоянном взаимодействии с руководством района. В настоящее время все детали и причины инцидента уточняются.