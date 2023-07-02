Guardian: В Европе нарушат ядерную сделку из-за приписываемых Ирану поставок БПЛА в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ, Франция и Великобритания намерена использовать приписываемые Тегерану поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию в виде предлога для нарушения условий ядерной сделки. Об этом пишет газета The Guardian.

Как передает издание, страны Европы не намерены снимать ограничения с Тегерана на исследования, а также разработку и производство баллистических ракет, срок действия которых в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года истекает 18 октября этого года.

Согласно данным издания, еще одним поводом для нарушения сделки станет спекуляция в западной прессе о приписываемых Ирану поставках беспилотников в РФ. Отмечается, что реакция иранских властей на решение стран Европы пока «остается неясной».

Напомним, ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений в поставках оружия из Исламской республики в Россию.