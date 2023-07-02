Шольц: ФРГ не хочет поставлять Украине оружие для нападения на Россию

Шольц: ФРГ не хочет поставлять Украине оружие для нападения на России Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не желает отправлять Киеву вооружение для дальнейших атак на Россию.

«ФРГ не хочет поставлять Киеву оружие, которое можно использовать для нападения на РФ», - заявил глава немецкого правительства, комментируя возможность предоставления Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет Taurus.

Как известно, что дальность стрельбы ракеты Taurus составляет примерно 500 километров.

Напомним, в начале этой неделе, 26 июня, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Киев не получит от Берлина крылатые ракеты Taurus, несмотря на направленный к Германии запрос. Глава военного ведомства заявил, что в вопросах оружия дальнего действия немецкая сторона «придерживается сдержанной позиции».

Незадолго до этого министр обороны Украины Алексей Резников выступил с призывом к Берлин поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, а к Парижу – поставить SCALP.