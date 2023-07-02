Пропавшая в Оренбургской области пятилетняя девочка найдена мертвой

Найденную мертвой девочку в Оренбургской области три дня искали около 300 человек Фото: Николай Сальников

В Оренбургской области в воскресенье, 2 июля, нашли тело пятилетней девочки, которую искали три дня.

По информации ОRENBURG.KP.RU, поиски были завершены вечером, тело ребенка обнаружили в реке недалеко от дома, где жила девочка. По предварительным данным, ребенок утонул.

Напомним, пятилетняя девочка пропала в пятницу, 30 июня. Последний раз бабушка видела ее, когда та играла во дворе частного дома на окраине Сорочинска. У ребенка были особенности развития, поэтому она с трудом ориентировалась на местности.

В субботу, 1 июля на поиски девочки отправились 300 человек, среди которых сотрудники полиции, следователи, волонтеры «ОренСпаса» и «Лиза Алерт», а также поисковики из других регионов страны. На следующий день следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения ребенка.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что пропавший шестилетний мальчик, которого три дня искали в Екатеринбурге, был найден мертвым. Труп ребенка был спрятан в сумку, которую бросили посреди гаражей. Тогда отмечалось, что смерть наступила еще несколько месяцев назад, а его приемная мать все это время скрывала произошедшее.