Экс-разведчик Риттер: ВСУ намеренно подрывают танки Leopard, чтобы не идти в бой Фото: Александр КОЦ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) специально подрывают или ломают танки Leopard для того, чтобы не вступать в бой с российской армией. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Те, кто управляет танком Leopard, сдают назад — на мины — и подрываются. Или они специально ломают его», - заявил Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Он добавил, что западные страны придавали очень большое значение танкам Leopard в надежде на то, что они изменят ход конфликта. Однако, как выяснилось, российские военные легко уничтожают такую технику.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военные подразделений группировки «Восток» Вооруженных сил России захватили в ходе боевых действий на Запорожском направлении западную технику украинских войск, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

Недавно президент России Владимир Путин рассказывал о потерях ВСУ. Так, по его словам, российские военнослужащие уже «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Он отметил, что и танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины «горят за милую душу».