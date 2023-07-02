Spiegel: между Германией и Польшей разразился скандал из-за обслуживания Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между Германией и Польшей разразился скандал из-за трудностей с обслуживанием танков Leopard, которые ранее были переданы украинской армии. Об этом сообщило издание Spiegel.

«Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен», - пишет журнал.

Несмотря на это, несколько танков уже были переданы в Польшу для проведения ремонтных работ.

Уточняется, что стороны никак не могут договориться по поводу стоимости обслуживания танков.

«PGZ хочет взимать более 100 тысяч евро за первичную диагностику танков. В Германии за это обычно платят около 12 тысяч евро», - сказано в материале издания.

Помимо всего прочего, польский концерн отказывается давать какие-либо гарантий после проведения ремонтных работ.

Журнал также напоминает о том, что власти Польши всегда стараются выступить против правительства Германии. Так, ранее Варшава заявляла, что Берлин специально задерживает поставки танков.

Сайт KP.RU ранее писал о возможных проблемах с поставками танков на фоне конфликта между Берлином и Варшавой. Отмечалось, что в Польше есть танки Leopard старой модификации 2А4, которым необходимо обновление, а также требуются запасные части. По словам Министерства обороны республики, ФРГ задерживала поставки запчастей для ремонта техники, из-за чего появилась угроза срыва плана по формированию двух дивизионов танков Leopard 2.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. Он заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.