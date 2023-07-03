Глава Чечни Кадыров вышел в прямой эфир с Делимхановым

Рамзан Кадыров опубликовал видео с Адамом Делимхановым. Фото: кадр из видео.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в социальных сетях опроверг слухи о том, что он якобы находится при смерти. Кадыров вышел в эфир в в Instagram* (социальная сеть принадлежит признанной экстремистской организацией корпорации Meta*). Вместе с Кадыровым в кадре находился депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Ранее в сети распространялась информация, что Делимханов был ранен, после чего исчез из информационного пространства.

На видео Кадыров и Делимханов сидят за накрытым столом и беседуют за чаем, причем депутат демонстрирует на своем телефоне дату записи видео – 2 июля.

«Мы живем потихоньку», - сказал Кадыров, подчеркнув, что и он, и Делимханов намерены прожить свою жизнь достойно.

«Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи», - добавил Адам Делимханов.

Напомним, в марте 2023 года в сети уже появлялись слухи о якобы «неизлечимой болезни» Рамзана Кадырова. Тогда чеченский лидер опроверг их, объяснив, что устройство на его руке, которое приняли за медицинский прибор, является электронным счетчиком молитв.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с депутатом Госдумы, Героем России Адамом Делимхановым после появления украинских вбросов о его гибели.