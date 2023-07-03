СМИ сообщили о гибели на Украине американского наемника-ветерана морской пехоты. Фото: REUTERS

На Украине погиб гражданин США, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. О гибели наемника сообщил американский телеканал CBS.

Сообщается, что наемника звали Иан Торторичи. Американец добровольно вступил в иностранный легион Украины, чтобы участвовать в конфликте. Он сделал это 15 месяцев назад. Ранее Торторичи служил в морской пехоте США, уточняет телеканал.

«Ветеран морской пехоты США убит на Украине», - сказано в сообщении.

Ранее были обнародованы данные израильской разведки о тысячах погибших на Украине наемников и солдат НАТО.

Также сообщалось, что на Украине ликвидирована бразильская снайперша-супермодель. Эффектная актриса мыльных сериалов приехала под Харьков убивать русских. Но встретилась с российской ракетой. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем американские наемники, принимавшие участие в боях в зоне конфликта на Украине на стороне ВСУ, были шокированы тяжелейшими боями и обстановкой на линии соприкосновения.