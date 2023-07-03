В Коми в реку Колва вылились нефтепродукты из-за отказа трубопровода

В Коми из-за неисправности трубопровода нефтепродукты попали в реку. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим повышенной готовности ввели в округе Усинск Республики Коми в воскресенье 2 июля из-за разлива нефти. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что из-за неисправности трубопровода произошел разлив нефтепродуктов, часть которых попала в реку.

«Сегодня на промысловом трубопроводе ООО «Нобель Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва», - сказано в Telegram-канале ведомства.

Последствия инцидента устраняют специалисты.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему ходе проверки по факту загрязнения реки Барнаулки нефтепродуктами.

Тем временем Росприроднадзор проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами реки Которосль в Ярославле. Ярославцы сообщили, что берег покрылся маслянистой пленкой.