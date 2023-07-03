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НовостиВ мире2 июля 2023 23:27

Папа Римский возмутился сожжением Корана в Стокгольме

Понтифик назвал сожжение Корана отвратительным
Мария ПАВЛОВА
Папа Римский Франциск осудил сожжение Корана в Швеции.

Папа Римский Франциск осудил сожжение Корана в Швеции.

Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск прокомментировал инцидент с сожжением Корана в Стокгольме. Понтифик заявил, что эта акция его возмутила.

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям», - сказал Папа Франциск в интервью изданию Al Ittihad.

Понтифик подчеркнул важность уважения к любым книгам, которые считаются священными у различных народов и предостерег от использования свободы слова как предлога для нанесения оскорблений кому-либо.

«К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других», - сказал Папа Римский.

Напомним, 29 июня полиция Швеции в очередной раз позволила сжечь священную книгу мусульман, на этот раз прямо перед крупнейшей мечетью Стокгольма в первый день Курбан-Байрама.

Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции, но выступил за свободу выражения мнений.

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Дербент посетил одну из мечетей, где прокомментировал сожжение Корана в Швеции словами «Петра I на них не хватает».